Илья Кива: ОПЗЖ – единственная партия, у которой есть чёткий план возрождения Украины

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива. Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

"Оппозиционная платформа – За жизнь" является единственной политсилой, которая предлагает чёткий план восстановления экономики и возрождения Украины. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива.

"При этой власти нам остаётся рассчитывать только на благоразумие и отрезвление украинского народа, которое сегодня происходит. На местных выборах треть страны отдали свои голоса за ОПЗЖ, у которой есть чёткий план выхода из сложившейся ситуации. Мы готовы не просто вернуть мир, но и восстановить экономические отношения с Россией, что дало бы возможность создать новые рабочие места, восстановить предприятия, я значит – обрести независимость от кредиторов и от внешнего управления. Это возродило бы Украину! ОПЗЖ сегодня является единственным спасительным кругом для Украины", - сказал он.

Говоря о политике действующей власти, Илья Кива отметил, что вся стратегия заключается в потере государственности.

"Власть неспособна к кардинальным решениям и действиям, власть будет и дальше загонять страну в долговую яму МВФ. Нам придётся расплачиваться государством, государственными интересами. И это было вложено в задачи Зеленского – тотальное уничтожение нашей страны", - подчеркнул политик.

В этой связи он указал на необходимость смены власти: "Зеленский дискредитировал себя, как президента, Кабмин дискредитировал себя, как орган исполнительной власти, Рада показала свою нежизнеспособность и преступную позицию по отношению к Украине. Все это необходимо прекратить. Единственное, что власть ещё может сделать хорошего для страны – уйти. Зеленский должен подать в отставку, Верховная Рада – должна быть распущена и переизбрана. Они должны уйти и не мешать нам возрождать страну!", - подытожил Илья Кива.