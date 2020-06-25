Илья Кива обратился в ОГП с требованием расследовать нападение на правоохранителя человека, похожего на представителя Нацкорпуса

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Офис Генпрокурора должен начать уголовное производство по факту нападения человека, похожего на руководителя центрального штаба Национального корпуса Родиона Кудряшова, на правоохранителя. Об этом говорится в соответствующем запросе народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ильи Кивы на имя Генпрокурора Ирины Венедиктовой, передаёт пресс-служба партии.

"На Youtube размещён видеоролик (датирован 19 декабря 2019 года - ред.), на котором чётко зафиксировано нападение на сотрудника правоохранительного органа – удар в лицо сбоку. Это противоправное действие было осуществлено в момент выполнения им своих служебных обязанностей по охране порядка. Человек, осуществивший нападение, похож на Кудряшова", - говорится в обращении.

Илья Кива подчеркнул, что данное депутатское обращение является сообщением о совершении уголовного правонарушения.

"В соответствии с ч.1 ст. 214 КПК Украины следователь, прокурор не позже 24 часов после подачи заявления, сообщения о совершении уголовного правонарушения обязан внести соответствующие ведомости в ЕРДР и начать расследование. Согласно ч.4 ст. 214 КПК Украины отказ в принятии и регистрации заявления или сообщения об уголовном правонарушении не допускается", - подчеркнул нардеп.