Илья Кива обратился в ОГП с требованием расследовать нападение на правоохранителя человека, похожего на представителя Нацкорпуса
Офис Генпрокурора должен начать уголовное производство по факту нападения человека, похожего на руководителя центрального штаба Национального корпуса Родиона Кудряшова, на правоохранителя. Об этом говорится в соответствующем запросе народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ильи Кивы на имя Генпрокурора Ирины Венедиктовой, передаёт пресс-служба партии.
"На Youtube размещён видеоролик (датирован 19 декабря 2019 года - ред.), на котором чётко зафиксировано нападение на сотрудника правоохранительного органа – удар в лицо сбоку. Это противоправное действие было осуществлено в момент выполнения им своих служебных обязанностей по охране порядка. Человек, осуществивший нападение, похож на Кудряшова", - говорится в обращении.
Илья Кива подчеркнул, что данное депутатское обращение является сообщением о совершении уголовного правонарушения.
"В соответствии с ч.1 ст. 214 КПК Украины следователь, прокурор не позже 24 часов после подачи заявления, сообщения о совершении уголовного правонарушения обязан внести соответствующие ведомости в ЕРДР и начать расследование. Согласно ч.4 ст. 214 КПК Украины отказ в принятии и регистрации заявления или сообщения об уголовном правонарушении не допускается", - подчеркнул нардеп.