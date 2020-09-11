Илья Кива обратился в ГБР относительно невыполнения Сытником решения КС о незаконности его назначения

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

ГБР должно расследовать невыполнение Артёмом Сытником решения Конституционного Суда Украины о незаконности его назначения на должность директора НАБУ. Об этом говорится в заявлении народного депутата от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Ильи Кивы, обнародованном на его странице в соцсети Facebook.

"28 августа Конституционный Суд Украины принял решение о неконституционности указа Президента о назначении Артёма Сытника директором НАБУ. Учитывая то, что правовые основания в виде акта о его назначении перестали существовать, он не вправе осуществлять полномочия директора НАБУ с момента принятия соответствующего решения КСУ. Однако Сытник, зная достоверно о таком решении суда, не принял никаких мер по выполнению решения суда и завершения своего пребывания на должности, даже наоборот – он продолжил называть себя директором НАБУ и совершать действия по выполнению полномочий, тем самым умышленно не выполняя решение суда", - говорится в документе.

Илья Кива подчёркивает, что А.Сытник фактически самовольно присвоил властные полномочия и звание служебного лица.

"После потери полномочий, игнорируя то, что директор несёт ответственность за деятельность НАБУ, в частности, законность осуществляемых оперативно-розыскных мер, досудебного расследования, соблюдения прав и свобод лиц, Сытник продолжил организовывать работу НАБУ. Он также продолжает издавать приказы, распоряжения, поручения, которые обязательны для выполнения сотрудниками НАБУ, занимается вопросами относительно поощрения и дисциплинарных взысканий в отношении сотрудников НАБУ, а также выдает разрешения на использование средств фонда специальных оперативно-розыскных и следственных действий НАБУ. Он имеет доступ к гостайне", - отмечает нардеп.

При этом он подчёркивает: "Всё вышеизложенное свидетельствует, что в действиях Сытника содержатся признаки преступлений, предусмотренных ст.382 УК Украины (невыполнение судебного решения) и ст.353 УК Украины (своевольное присвоение властных полномочий или звания служебного лица). Прошу вас внести сведения в ЕРДР и начать уголовное производство в отношении А.Сытника", - говорится в заявлении.