Илья Кива обратился к президенту относительно запрета организаций "Азов" и "Нацкорпус"

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Президент Украины Владимир Зеленский должен рассмотреть вопрос содействия прекращению деятельности организаций "Азов" и "Национальный корпус", действия которых несут угрозу гражданам. Речь об этом идёт в соответствующем обращении народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы на имя главы государства.

"Я неоднократно обращался относительно противоправных действий членов радикально настроенных организаций "Азов" и "Национальный корпус". Данные группировки систематически совершают акты запугивания путём организации взрывов, поджогов, угроз физической расправой лицам с противоположными взглядами на политические процессы в нашей стране", - говорится в документе.

Илья Кива напомнил, что представитель "Азова" бросил гранату в окно офиса Полтавской горорганизации ОП-ЗЖ, а группа вооружённых представителей этой организации напала на регионального руководителя общественной организации "Патриоты - за жизнь" Олега Ширяева.

"Противоправные действия представителей вышеуказанных организаций направлены не только на запугивание меня или моих коллег, которые занимают оппозиционную позицию, а также несут угрозу жизни и здоровью украинских граждан. Ведь все нападения сопровождались выстрелами и взрывами среди бела дня в центре украинских городов. Дерзость, с которой действуют представители организаций "Азов" и "Национальный корпус", стала результатом безнаказанности всех их предыдущих деяний!" - подчеркнул нардеп.

В этой связи он напомнил, что ст. 37 Конституции Украины приводит перечень конституционно запрещённых целей деятельности политических партий, в частности: пропаганда войны, насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды.

"Именно поэтому прошу вас оказать содействие в прекращении деятельности таких организаций как "Азов" и "Национальный корпус", поскольку их противоправные действия несут реальную опасность для жизни и здоровья граждан Украины. А также принять все возможные меры для остановки незаконных действий представителей радикально настроенных организаций, взять под личный контроль расследование по указанным фактам, обеспечить в кратчайшие сроки привлечения виновных к ответственности с целью недопущения в дальнейшем таких случаев по всей территории Украины", - подчёркивает Илья Кива.