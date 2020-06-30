Илья Кива обратился к генпрокурору относительно разворовывания "Азовом" оросительных систем на Донбассе в 2014 году

Илья Кива TK Media

Разворовывание и уничтожение оросительных систем в Донецкой области в 2014 году представителями полка "Азов" должно стать предметом расследования Офисом генпрокурора. Об этом говорится в соответствующем запросе народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ильи Кивы на имя генпрокурора Ирины Венедиктовой, передает пресс-служба политсилы.

"В 2014 году во время проведения АТО на востоке Украины имели место противоправные действия представителей полка "Азов", который дислоцировался в Мариуполе. Речь идёт о системном уничтожении и разворовывании оросительной системы на территории Донецкой области представителями этого полка. Используя технику, они осуществляли демонтаж элементов системы – выкапывали чугунные трубы для дальнейшего сбыта на металлолом", - говорится в документе.

Илья Кива подчеркнул, что ранее обращал внимание на правонарушения представителей этого полка и даже противодействовал им.

"Будучи в то время командиром батальона "Полтавщина" (дислокация в то время пгт Володарское), я неоднократно пресекал попытки разворовывания и иную преступную деятельность представителей полка "Азов", задерживал их и доставлял в местный отдел полиции, однако им удавалось избежать ответственности", – отметил нардеп.

Он также обратил внимание, что данное депутатское обращение следует считать сообщением о совершении уголовного правонарушения в порядке ст.214 КПК Украины.

"Вышеуказанные действия руководства и представителей "Азова" были противоправными и нанесли значительный ущерб госимуществу", – говорится в документе.