Илья Кива о возможной смене Генпрокурора: Венедиктова вошла в курс дел, сейчас не надо ничего менять

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива. Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Смена Генпрокурора, который за полгода после назначения вошёл в курс всех дел, на человека без соответствующего образования и опыта, на сегодня нецелесообразна. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил народный депутат от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Илья Кива.

"Что мы выиграем со сменой Генпрокурора? Сегодня очень активно обсуждается кандидатура нынешнего главы СБУ, близкого друга нашего Президента – Ивана Баканова, которому его должность была подарена просто за годы дружбы. У Ирины Валентиновны хотя бы есть юридическое образование, стаж, и понимание законов. Она преподавала, у неё есть соответствующие знания. Я считаю, что она только сейчас вошла в курс дел и не надо сейчас ничего менять. А если Баканов думает, что у него будет что-то более эффективно получаться на должности Генпрокурора, то для начала он должен отчитаться перед народными депутатами о своей деятельности на посту главы СБУ", - сказал он.

Илья Кива подчеркнул, что СБУ отличилась "провалами и коррупцией" за время руководства Баканова.

"Результат деятельности целой структуры, которая была щитом нашей страны, на лицо: теракты, разваленная кадровая политика, уничтоженная агентура, контроль и формирование новых коррупционных схем теми, кто должен защищать интересы нашего государства и стоять на страже украинского народа. СБУ уничтожена по причине того, что ею управляют люди, не имеющие отношения ни к разведке, ни к безопасности, ни к правоохранительной системе", - отметил он.

Нардеп также напомнил о давлении на оппозицию со стороны СБУ: "То, что сегодня делает спецслужба, это как минимум противозаконно: слежка за оппозиционными политиками, формирование рейдерских захватов телеканалов и коррупционных схем с ГНС по выводу миллионов гривен из госбюджета. Если за это лейтенанта Баканов хочет оказывать на меня давления, то я готов сопротивляется и говорить дальше. Со мной целая фракция и мы готовы отстаивать интересы украинцев, защищать закон, бороться с коррупцией, произволом и бессмысленными действиями, несущими урон нашей стране", - подытожил Илья Кива.