Илья Кива о событиях в США: Бумеранг смерти вернулся, американское общество расколото

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Последние события в США являются следствием агрессивной внешней политики и назревания ряда внутренних проблем, которые привели к расколу американского общества. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива.

"Штурм Капитолия праворадикалами, в результате которого погибли люди, и поджоги магазинов, полицейских участков, и грабежи со стороны леворадикалов два месяца назад, - свидетельствуют о глубоком расколе американского общества. Ситуация внутри США нестабильна, накопились расовые, социальные, экономические проблемы, которые выливаются в такие протесты", - сказал он.

Илья Кива обратил внимание, что это также следствие внешней политики США, которая направлена на разжигание конфликтов и уничтожение государственности.

"Вся американская псевдодемократия, которую они распространяют по всему миру, пропитана кровью и смертью. И бумеранг смерти, который США запустили по всему миру, вернулся к ним. Я не думаю, что Америка удержит свои позиции на мировой арене как лидер и как страна, создающая основные процессы. Они захлебнутся в своих внутренних конфликтах и проблемах", - подчеркнул политик.

Говоря о том, как события в США отразятся на Украине, Илья Кива выразил надежду на ослабление внешнего влияния.

"Я надеюсь, что, погрязнув в своих проблемах и ситуациях, США хотя бы немного ослабят своё пагубное воздействие на Украину. Ведь это влияние оборачивается гибелью экономики, государственных институтов и превращением нашей страны в балаган. Я считаю США противником Украины, колонизатором, врагом. Проблемы внутри США дадут нам возможность при смене власти внутри страны выйти из-под внешнего управления, и у нас появится возможность добиваться независимости и самостоятельности", - подытожил политик.