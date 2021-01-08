live
Новости » Политика Читати новину українською

Илья Кива о событиях в США: Бумеранг смерти вернулся, американское общество расколото

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Последние события в США являются следствием агрессивной внешней политики и назревания ряда внутренних проблем, которые привели к расколу американского общества. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива.

"Штурм Капитолия праворадикалами, в результате которого погибли люди, и поджоги магазинов, полицейских участков, и грабежи со стороны леворадикалов два месяца назад, - свидетельствуют о глубоком расколе американского общества. Ситуация внутри США нестабильна, накопились расовые, социальные, экономические проблемы, которые выливаются в такие протесты", - сказал он.

Илья Кива обратил внимание, что это также следствие внешней политики США, которая направлена на разжигание конфликтов и уничтожение государственности.

"Вся американская псевдодемократия, которую они распространяют по всему миру, пропитана кровью и смертью. И бумеранг смерти, который США запустили по всему миру, вернулся к ним. Я не думаю, что Америка удержит свои позиции на мировой арене как лидер и как страна, создающая основные процессы. Они захлебнутся в своих внутренних конфликтах и проблемах", - подчеркнул политик.

Говоря о том, как события в США отразятся на Украине, Илья Кива выразил надежду на ослабление внешнего влияния.

"Я надеюсь, что, погрязнув в своих проблемах и ситуациях, США хотя бы немного ослабят своё пагубное воздействие на Украину. Ведь это влияние оборачивается гибелью экономики, государственных институтов и превращением нашей страны в балаган. Я считаю США противником Украины, колонизатором, врагом. Проблемы внутри США дадут нам возможность при смене власти внутри страны выйти из-под внешнего управления, и у нас появится возможность добиваться независимости и самостоятельности", - подытожил политик.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

На трассе "Одесса-Рени" произошло ДТП, есть погибший и пострадавшие В ДТП В Хмельницкой области погибли супруги и пострадал ребенок В центре Одессы произошло масштабное ДТП с участием пяти авто, есть погибшие и травмированные В Житомирской области автомобиль сбил двух детей: 13-летний парень погиб

программы канала ZIK

Женщина выбросила ребенка из окна. Города отказываются от локдауна. Протесты в США | #Новости | 07.01.21
Дуэт
Знакомство с Зеленским. Работа депутата / Александр Качура / новогоднее интервью на телеканале ZIK
Майдан. Дружба с Тимошенко и Ющенко | Евгений Червоненко | Новогоднее интервью на телеканале ZIK
Авто, скорость и политические амбиции | Александр Дубинский | Новогоднее интервью на телеканале ZIK
Работа в офисе Президента и планы на будущее / Юлия Мендель / новогоднее интервью на телеканале ZIK