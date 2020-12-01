Илья Кива о скандале с Уруским: Мы будем требовать немедленной его отставки

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Вице-премьер Олег Уруский, который устроил пьяный скандал в Турции, нарушил законы страны и поставил под угрозу имидж Украины, должен подать в отставку. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива.

"В Стамбуле была рабочая встреча, на которой Уруский, любитель алкогольных напитков, видно перебрал, и устроил пьяный дебош. И это в то время, когда в Турции действовал карантин. Конечно же, его поведение вызвало негодование и отрицательную реакцию местных жителей, они вызвали полицию, и Уруский был арестован. Мы будем требовать его отставки, как человека, дискредитирующего нашу страну", - сказал он.

Илья Кива также подчеркнул, что правительство пыталось сокрыть и замять этот скандал, несмотря на угрозу репутационных потерь страны.

"Власть пыталась всячески скрыть этот позор, имевший место 26-29 августа. Я готовлю обращения в МИД и премьеру Шмыгалю, который является сообщником сокрытия данного правонарушения, что несёт угрозу в первую очередь нашему государству! Как к нам вообще будут относиться в международном сообществе, когда наши пьяные министры нарушают закон в других странах, их арестовывают, отчитывают, а потом выбрасывают! Речь же идёт об авторитете государства. Кто привёл подобных алкоголиков и профанов к власти? И почему власть, зная об их преступлениях, никак не реагирует, а пытается замять скандал?" - отметил нардеп.

Политик также напомнил о последнем международном скандале вокруг действий министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия.

"Пребывая с рабочим визитов в Казахстане, Криклий подделал ПЦР-тест, принимающая сторона выявила подделку и был ещё один скандал. Два скандала за последние три месяца! Мы также будем требовать немедленную оценку ситуации с Криклием. Власть держит нас, народ, за идиотов. Они остаются шутами, а нашу страну воспринимают, как сцену, на которой они разыгрывают очередное представление. Это шулеры, проходимцы, алкоголики и бездари, и они водят всех нас за нос", - подытожил Илья Кива.