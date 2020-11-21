Илья Кива о переквалификации дела о нападении на "Патриотов": это "договорняк" власти с националистами

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Переквалификация дела и смягчение меры пресечения нападавшим на автобус активистов движения "Патриоты – За Жизнь" - это следствие договорённостей власти с националистическими группировками. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива.

"Это чистый "доворняк" между националистическими маргинальными структурами и трусливой властью в лице президента. Бандитов, находящихся за решёткой, отпускают под домашний арест, понижают им степень преступления, меняют статью. А 30 человек, которые находятся в розыске, чьё местонахождение известно, даже не пытаются арестовать. Вот вам картина того, как власть находится в прямом взаимодействии с преступниками, а значит – сама является преступной", - сказал он.

Илья Кива подчеркнул, что для начала переговорного процесса был использован факт нарушения закона – вооружённое нападение на безоружных активистов.

"Власть использовала их преступление, посадила исполнителей в тюрьму, а их руководителей – за стол переговоров. После достижения компромисса власть преступников выпустила, а значит – получила удобных исполнителей", - отметил нардеп.

Он также констатировал: "Зеленский ведь прекрасно понимает, что в ближайшее время ему придётся власть уже удерживать, потому что ненависть народа все больше зреет и уже неуправляема. Вскоре Зеленский столкнётся с массовыми протестами, мы уже видим митинги ФОПов, и ему надо чем-то противостать. Он хочет иметь в активе послушных исполнителей грязной работы. Только Зеленский не понимает одного – эти маргиналы рано или поздно его и вздёрнут, поскольку он является для них слабой добычей", - подчеркнул политик.

Илья Кива также отметил, что не согласен с позицией прокуратуры Харьковской области о переквалификации дела и ходатайстве о смягчении меры пресечения подозреваемым.

"Я обратился к Генпрокурору с требованием разобраться в законности действий её подчинённых, сотрудников облпрокуратуры. И мы будем добиваться справедливости и наказания преступников. Они нападают на автобус с гражданскими лицами, забрасывают в окна гранаты, и этот путь их беспредела рано или поздно должен закончиться. Я вам обещаю, что мы их остановим", - подытожил он.