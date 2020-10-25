Илья Кива о местных выборах: Сегодня начинается возрождение Украины

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива. Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Местные выборы дали начало процессу законной смены власти и возрождения Украины. Об этом народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива заявил после голосования в воскресенье в Киеве.

"Для нас это очень ответственный шаг, ответственный день, ответственное событие, ведь именно сегодня начинается новый этап развития и возрождения Украины. Сегодня мы делаем первый шаг к законному смещению власти аферистов, беспредельщиков, шарлатанов и лицедеев. Сегодня вся страна сплотится, объединится вокруг своего выбора мирного, счастливого будущего для своих детей. Сегодня день возрождения Украины!" - сказал он.

Илья Кива также отметил, что на явку избирателей значительно повлияла ситуация с коронавирусной инфекцией и бездействием власти в отношении эпидемии.

"Какие-то меры по минимизации вероятности заражения на избирательных участках приняты. Но, к примеру, Киев сегодня находится на грани катастрофы, и этот процесс некому остановить. Люди боятся, стараются оградиться от заражения и многие сегодня остались дома. И призывать людей в таких условиях идти голосовать – неправильно, поскольку власть не обеспечила людей средствами личной защиты", - подчеркнул нардеп.

Говоря о своём выборе, Илья Кива сообщил, что голосовал за порядок: "Я против публичных домов на каждом шагу, против разрушенных дорог. Я голосовал за хозяйственника. Ведь мэр – это человек, который должен разбираться в ЖКХ. Здесь не столько важна политическая позиция, сколько профессиональная деятельность. Свой голос я отдал за человека, которого считаю профессионалом, хозяйственником, которому я могу доверить будущее города, который люблю", - отметил политик.

Политик также подчеркнул, что не принимал участия в опросе президента, поскольку считает его незаконным.

"Я не участвуют в театрализованных, шарлатанских действиях президента, направленных на вмешательство в избирательный процесс и нарушение Конституции. Я неоднократно заявлял, что президент подобными действиями манипулирует и нарушает закон. Я считаю, что это преступление, и все причастные должны быть привлечены к ответственности", - подытожил Илья Кива.