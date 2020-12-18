Илья Кива о голосовании по Шкарлету: ОПЗЖ не занимается "кнопкодавством"

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Обвинения фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" в "кнопкодавстве" при голосовании за назначение Сергея Шкарлета министром образования являются инсинуацией, а акции протеста – попыткой спровоцировать конфликт. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива.

"Все возгласы и вой отдельных фракций, обвинения в сторону ОПЗЖ, которая ведёт последовательную и целенаправленную политику защиты государственных интересов, - это жалкая истерика бесполезных личностей. Мы, ОПЗЖ, чтим закон, соблюдаем и бережём Конституцию, живём в рамках правил и не позволяем себе "кнопкодавства". Все обвинения - грязная ложь ненужных людей", - сказал он.

Илья Кива также подчеркнул, что конечная цель таких действий – отмена результатов голосования.

"Сегодня они пытаются обнулить голосование, благодаря которому порядочный человек смог занять пост министра и получить возможность остановить тот беспредел в системе образования, который происходил на протяжении последних 6-ти лет. Исковерканное образование наших детей, насаждение ЛГБТ-культуры, чуждых нам принципов, ценностей, - все это калечило наше подрастающее поколение", - сказал он.

Говоря об акциях протеста против назначения С. Шкарлета министром образования, нардеп сказал: "На акцию пришли безработные молодчики, которых нужно отправить в армию. А здесь они всего лишь ищут возможность спровоцировать конфликт", - подытожил Илья Кива.