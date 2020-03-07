Илья Кива: Никто и никогда не заберёт у нас право поздравлять наших женщин с 8 марта

"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Ни один политик не сможет забрать у украинских мужчин право поздравлять женщин с 8 марта. Об этом народный депутат фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил в ходе поздравления женщин – детей Великой отечественной войны с Международным женским днём в Полтаве.

" Женщина - это самое великое достояние, это наши мамы, сестры, дочери. Вы - тот смысл, которые даёт нам возможность и желание бороться и побеждать. Все это происходит ради вас и во имя вас. Вы нас вдохновляете и делаете сильнее. 8 марта - это тот день, в который мы с особым усердием должны преклоняться и возвеличивать вас. Никто и никогда не заберёт у нас право поздравлять наших любимых женщин!" - сказал он.

Илья Кива также отметил, что женщина является центром каждой семьи, "и это тяжёлая ноша".

" Именно женщина воспитывает детей, терпит рядом с собой мужчину, ведь мужчина все равно остаётся ребёнком, за которым надо следить, его надо кормить, сопровождать. И все это лежит на женских плечах. Низкий вам поклон! Я искреннее хочу, чтобы вы были счастливы, а также счастливы были ваши дети и внуки", - подчеркнул политик.

По словам Ильи Кивы, ему, как полтавчанину, приятно было провести этот день именно с жительницами Полтавы.

"Для меня важно послушать вас и понять, какие проблемы больше всего задевают вас, женщин. Что больше всего вас беспокоит", - сказал он.