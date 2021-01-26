Илья Кива: "Народовластие" от Зеленского – это очередная манипуляция

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Президентский закон "О народовластии через всеукраинский референдум" является фикцией плебисцита, направленной на защиту интересов отдельных лиц. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива.

"Все, что вносится в парламент со стороны власти - это манипуляция, лоббирование интересов отдельных олигархических структур. И все инициативы Зеленского никак не направлены на улучшение жизнедеятельности нашей страны и облегчение жизни украинцев. И закон Зеленского о народовластии – это очередная манипуляция", - сказал он.

Илья Кива напомнил, что закон об импичменте, инициированный Владимиром Зеленским, направлен лишь на укрепление его позиций.

"Закон об импичменте он написал себе "на колене". И сегодня Зеленский - единственный неприкасаемый человек в нашей стране. Хотя он говорил о равенстве, и что неприкасаемых не будет. Но это ещё одно вранье, потому что закон об импичменте выписан таким образом, что привлечь (к ответственности – Ред.) президента за нарушение закона невозможно", - подчеркнул нардеп.

При этом он добавил: "Законопроект об истинном народовластии был внесён нашим коллегой Вадимом Рабиновичем ещё год назад. Но законопроект, внесённый оппозицией, системно игнорировался, не рассматривался и даже не выносился в сессионный зал. Они блокируют любую нашу инициативу. А ведь это был справедливый законопроект", - подытожил Илья Кива.

Как известно, 26 января Верховная Рада приняла законопроект №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум". Согласно документу, на всеукраинский референдум могут быть вынесены изменения в Конституцию, вопросы общегосударственного значения, изменение территории Украины, и другое. Законом также расширен круг субъектов референдума, сторонников или противников референдума – ими могут быть политические партии и общественные организации. Закон также предусматривает возможность голосования в интернете.

В ОПЗЖ указывали, что данный закон сужает круг вопросов для плебисцита и устанавливает нереальные сроки – 60 дней для сбора 3 млн подписей, а также позволяет в течении года рассматривать только один вопрос и вносить в бюллетень только один вопрос.