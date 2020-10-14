Илья Кива намерен инициировать ликвидацию антикоррупционных органов

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Антикоррупционные органы, которые создавались для усиления внешнего управления и при громадном госфинансировании показывают нулевой результат, необходимо расформировать. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива.

"Я буду выступать с инициативой о прекращении действия антикоррупционных органов, таких, как Антикоррупционный суд, НАБУ. Они разъедают госбюджет и являются американскими структурами в нашей госсистеме, что противоречит Конституции. Как только возобновятся пленарные заседания парламента, я подниму вопрос расформирования этих бесполезных органов, которые несут угрозу нашим национальным интересам. Мы давно потеряли независимость, мы – колония! И присутствие иностранных структур за наши деньги должно прекратиться!" - сказал он.

Илья Кива подчеркнул, что эти органы создавались для усиления иностранных позиций внутри Украины.

"Их организовали не для борьбы с коррупцией, а укрепления позиций американских агентов, сбора и передачи США нужной информации и контроля за правоохранительной и государственной системами. И ни для кого не секрет, что эта плеяда антикоррупционных органов, которые финансируются из нашего бюджета, не принесла никакой пользы нашей стране. Ведь их результат борьбы с коррупцией – нулевой!" - подчеркнул нардеп.

При это он отметил, что все полномочия антикоррупционных органов следует передать обратно ОГП, МВД, СБУ.

"Эти силовые структуры при наличии политической воли наводили порядок, боролись с коррупцией и привлекали преступников к ответственности. А за последние 5 лет антикоррупционные органы не выполнили ни одной своей задачи, мы просто тратим на них бюджетные деньги, которые могли бы направить на медицину, образование! Просто напомню, что на них ежегодно уходит 4 млрд гривен", - подытожил политик.