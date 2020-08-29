Илья Кива: Националисты объявили охоту за представителями "Патриотов – За Жизнь"

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

"Азов" и "Нацкорпус" готовят ряд новых преступлений, открыто объявляют охоту и вознаграждение за убийство представителей общественной организации "Патриоты – За Жизнь". Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил народный депутат от Оппозиционной платформы - За жизнь", лидер "Патриотов" Илья Кива.



"Есть информация, что Нацкорпусом готовится ряд заказных убийств, и они это заявляют почти официально. Они объявили охоту на члена нашей организации "Патриоты – За Жизнь" Олега Ширяева. Билецкий и Коротких фактически открыто объявили вознаграждение в $10 тыс за голову украинского гражданина Ширяева. Куда смотрит СБУ?" - сказал он.



Илья Кива подчеркнул, что намерен инициировать ряд обращений к руководству страны и правоохранительных структур о задержании и привлечении к ответственности создателя "Азова" Андрея Билецкого.



"За ранее совершенные преступление и создание террористической организации, которая несёт угрозу украинскому обществу. Я займусь этой процедурой, потому что наша обязанность – защищать наше общество. Билецкий пытается снять с себя ответственность, переложить её на кого-то, отказаться от своих людей. Такие, как он, не умеют отвечать за свои действия и их надо изолировать от общества. Они будут ещё совершать преступления", - отметил нардеп.

Он также сообщил, что будет обращаться к Президенту Украины о лишении украинского гражданства главы "Нацкорпуса" Сергея Коротких: "Он преступник, который создал террористическую организацию и который находится в розыске Интерпола за ранее совершенные тяжкие преступления. Среди них – убийства и похищения людей с целью обогащения", - подчеркнул он.

Илья Кива отметил, что парламентская фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" будет контролировать ход всех расследований и работу судов по преступлениям, совершенным националистическими организациями.



"Потому что очень важно начать наказывать преступников. Это поможет уберечь молодых парней от опасности, которая кроется за яркими националистическими лозунгами этих вот "вождей". Молодёжь не понимает всей ответственности и последствий после того, как их толкнут на совершение преступлений. И мы будем разбираться, кто финансирует сегодня эти группы", - подытожил нардеп.

Напомним, 27 августа на трассе Киев – Харьков под Люботином представителями "Национального корпуса" и "Азова" было совершено вооруженное нападение на автобус, в котором ехали 22 человека организации "Патриоты – За жизнь".