Илья Кива: Мы будем добиваться пересчёта голосов в Николаеве

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива. Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

"Оппозиционная платформа - За жизнь" обратится к правоохранителям относительно нарушений в ходе второго тура выборов мэра в Николаеве и будет добиваться пересчёта голосов. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива.



"Группа народный депутатов ОП-ЗЖ контролировала избирательный процесс на участках. Мы фиксировали все, документировали вместе с юристами и уже сегодня обратимся в правоохранительные органы. Мы уже подготовили ряд обращений и в суды, и в правоохранительную систему, и мы будем отстаивать каждый голос николаевцев", - сказал он.



Илья Кива отметил, что, учитывая наличие нарушений, ОП-ЗЖ будет настаивать на пересчёте голосов.



"Мы заявляем с полной ответственностью – мы добьёмся пересчёта голосов, мы добьёмся честного результата, мы защитим победу нашего кандидата. Если преступный клан Сенкевича рассчитывает на то, что они смогут безнаказанно украсть победу у кандидата от ОП-ЗЖ Чайки, то это глубокое заблуждение. Мы не сможем себе позволить отдать город Николаев на разграбление, уничтожение, нищету и позор ещё на 5 лет", - подчеркнул нардеп.



При этом политик добавил: "Процесс демократии в нашей стране нужно защищать. Особенно - с сегодняшней властью, которая готова идти на любые уловки, любые преступления, лишь бы не дать ОП-ЗЖ занять своё законное место в жизни государства", - подытожил Илья Кива.