Илья Кива: Лидеры ОПЗЖ занимаются достижением мира, поскольку власть не заинтересована в прекращении войны

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Руководство "Оппозиционной платформы - За жизнь" берет на себя функцию по достижению мира на Донбассе, поскольку власть не заинтересована в прекращении войны, на которую списывает свои неудачи и коррупцию. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива.

"Встреча Виктора Медведчука с руководством РФ – это пример реализации и поиска компромисса в сложившейся ситуации. А власти удобно и дальше все списывать на войну: все свои неудачи, ошибки и коррупцию перекладывать на войну, искать постоянно врага, который якобы постоянно мешает им реализовать их обещания по её прекращению. Во время боевых действий на Донбассе наша экономика окончательно уничтожилась, были украдены миллиарды долларов, население - нищее, воспитательный процесс и медицина уничтожены. Мы превратились в колонию. Но у власти есть возможность все списать на конфликт", - сказал он.

Илья Кива также отметил, что эта встреча продемонстрировала готовность сторон к переговорам и поиску мирного решения существующего конфликта.

"Все ранее приведенные нашей властью доводы о том, что якобы РФ не готова, не желает и блокирует переговорный процесс – сегодня разбиваются. Мы видим, что существует позиция и желание достичь мира, то есть - готовность к конструктивному диалогу. ОП-ЗЖ в лице Медведчука приходится сегодня брать на себя этот функционал", - подчеркнул нардеп.

При этом он добавил: "Это и есть патриотизм, - в решении существующих проблем украинского народа. И мы используем любую возможность. Это должно лечь в основу выбора украинцев 25 октября. Мы должны привести к власти тех людей, которые готовы решать проблемы, останавливать войну и восстанавливать страну", - подытожил политик.

Напомним, ранее Кива заявлял, что украинское общество устало от беспредела группировок, называющих себя националистическими и требует ответственности за все их преступления.