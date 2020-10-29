Илья Кива: КС отменил антикоррупционную реформу, направленную на уничтожение государственности

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Конституционный суд признал несоответствующей Основному закону антикоррупционную реформу, которая фактически была направлена на уничтожение государственности и усиление внешнего влияния. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива.

"Сегодня мы становимся свидетелями разоблачения шарлатанства, и самое главное – непрофессионализма. Когда все эти клоуны и этот процесс евроинтеграции ворвался в нашу жизнь, с такими понятными тезисами, как "укрепление демократических процессов", "борьба с коррупцией", мы погрузились в хаос реформ, которые фактически уничтожили как правоохранительную систему, так и государственную систему в целом. Люди были незаконно привлечены к уголовной или административной ответственности. А закон не имеет обратной силы", - сказал он.

Илья Кива также напомнил о нулевом результате деятельности антикоррупционных структур, созданных по требованию и при содействии международных партнёров.

"Какое количество антикоррупционных органов было создано в Украине по указке Госдепа США и на выполнение обязательного требования МВФ? НАБУ, САП и им подобные убивают и размывают наш госбюджет, вытягивая последние деньги на своё финансирование. А люди, которые возглавили эти структуры, не борются с коррупцией, а сами являются коррупционерами и агентами посольства США. Они собирают информацию о тех или иных людях и передают её в посольство, а результатов их антикоррупционных действий просто не существует", - подчеркнул нардеп.

Говоря о том, как эта ситуация отражается на жизни страны и народа, Илья Кива сказал: "Мы сегодня свидетели, как КС выносит решение о том, что назначение главы НАБУ президентом Порошенко было незаконным. Значит, человек все это время находился на должности вопреки закону. Но Сытник это решение не выполняет, и продолжает называть себя директором Бюро, на которое из бюджета выделяется порядка 4 млрд грн", - подчеркнул он.

Напомним, по представлению 48 народных депутатов, в частности от "Оппозиционной платформы - За жизнь", Конституционный суд принял решение о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения. Решение КС означает отмену электронного декларирования, отмену полномочий НАПК на полную проверку и мониторинг образа жизни, отмену незаконного обогащения и конфискации активов, приобретённых коррупционным путём, отмену недостоверного декларирования.