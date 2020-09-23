Илья Кива: Кандидаты от ОПЗЖ идут на выборы, чтобы дать возможность Украине возродиться

Оксана Деркач и Илья Кива Фото из открытых источников

Кандидаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" идут на местные выборы в Полтавской области с полной ответственностью и с целью установления мира и благополучия в стране. Об этом народный депутат ОПЗЖ Илья Кива заявил в ходе региональной партийной конференции по выдвижению кандидатов в Кременчуге в среду.

"Мы идём единой, монолитной командой, которая даст возможность нашей стране обрести мир и благополучие. Именно это лежит в основе наших действий, нашей программы и нашего смысла. Мы все хотим передать нашим детям красивую, мирную и благополучную страну. На нас огромная ответственность, и мы выполним те задачи, которые сегодня берём на себя", - сказал он.

Илья Кива отметил, что все кандидаты стоят на позиции необходимости восстановления страны: "Наши кандидаты будут участвовать в местных выборах с одной целью – дать возможность нашей стране возродиться. Мы выдвигаем наших представителей в города, в райсоветы, облсоветы - людей, которые станут фундаментом для наведения порядка в нашей стране, привнесения мира, законности и защищённости", - подчеркнул политик.

Он также отметил, что сегодняшняя конференция является заключительным шагом в подготовке к избирательному процессу.

"А завтра мы ворвёмся в бой и обязательно победим! Мы чувствуем огромную поддержку украинского народа, который верит нам - команде профессионалов, команде людей, которые віддані своїй державі!" - подытожил Илья Кива.

Как сообщалось, накануне "Оппозиционная платформа - За жизнь" выдвинула на должность городского головы Полтавы Оксану Деркач.