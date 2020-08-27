Илья Кива: Кандидаты ОПЗЖ исповедуют религию мира, порядка, благосостояния, борьбы с хаосом

Илья Кива: ОПЗЖ – это надежда возрождение Украины, и мы ответственно подходим к выбору наших кандидатов Фото из открытых источников

"Оппозиционная платформа – За жизнь" осознает свою ответственность по возвращению мира и возрождению страны и предлагает достойные кандидатуры, способные вернуть благосостояние в украинские города. Об этом заявил народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива в ходе партийной конференции Полтавской горорганизации партии.

"ОПЗЖ – это надежда на будущее и возрождение Украины. Поэтому мы очень ответственно подходили к выбору кандидатуры на пост мэра Полтавы, которую мы предложим на утверждение нашему Стратегическому совету. Для меня принципиально, что Полтава получает возможность обрести женское лицо, обрести свою берегиню. Мы верим, что Оксана Деркач возродит Полтаву и вернёт горожанам благосостояние", - сказал он.

Илья Кива также подчеркнул, что программа партии предполагает наведение порядка в стране, возвращение мира на украинскую землю и восстановление всех сфер экономики.

"В основе критики в сторону партийных лидеров ОПЗЖ лежит то, что мы исповедует религию мира, порядка, благосостояния, борьбы с хаосом и безумием. Это не нравится нашим оппонентам. Ведь они привыкли жить в войне и хаосе, оправдывая этим свой непрофессионализм, свою коррупцию. А у ОПЗЖ централизованная политика по укреплению Украины, которую мы хотим сделать могущественной, сильной страной, в которой гордо будут жить наши дети", - отметил нардеп.

Присутствующий на конференции сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович отметил, что Оксана Деркач усилит полтавскую команду и сможет достойно представлять партию.

"Надеюсь, Стратегический совет партии поддержит кандидатуру Оксаны Деркач кандидатом на должность мэра Полтавы. Она прекрасный человек!" - сказал он.

Говоря о местных выборах, политик призвал людей голосовать "за будущее детей", а не за громкие фамилии и красочные обещания.

"Подумайте, что вам больше хочется: жить в стране с предсказуемым развитием или в хаосе? Власть сама разрезала страну на куски и не знает, что теперь с этим делать. Давайте сделаем правильный выбор и сделаем так, чтобы у нас больше не появлялись политики на час или политики, рассказывающие сегодня одно, а завтра другое. Нам всем нужно понять, что не будет волшебной щуки или счастливой печки, на которой можно уехать. Будет простой, честный труд в стране, которая заботится о каждом. Давайте вместе поверим в сильную, хорошую Украину, которая живёт по законам!" - подчеркнул Вадим Рабинович.

В свою очередь Оксана Деркач отметила, что, вступив в ряды ОПЗЖ, она присоединилась к сильнейшей политической команде и также осознает свою ответственность.

"Моя задача – возродить Полтаву. Городу нужен мир, благосостояние и комфорт, и я готова работать, чтобы это все воплотить в жизнь. И я знаю, как это сделать: не политическими лозунгами, а ежедневным трудом, не ручным управлением, а плановым использованием бюджетных средств. Наша команда будет объединять людей и консолидировать депутатский корпус", - подытожила она.