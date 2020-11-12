Илья Кива: Исполнитель политических заказов Бигус признан судом клеветником

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Признание судом основателя "Бигус-Инфо" Дениса Бигуса клеветником – следствие его деятельности по выполнению иностранных политических заказов. Об этом народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива заявил, комментируя решение суда о признании информации, распространяемой журналистом в отношении экс-замглавы СВР Сергея Семочко, клеветнической.

"Бигус-Инфо" работает под заказ на тему и определённого человека. И это целый механизм, который возник в нашей стране после событий 2014 года. Сегодня наше информационное пространство забито такими, мягко говоря, непрофессиональными структурами, которые манипулируют общественным мнением, создавая подобные прецеденты. И наказание их за клевету - это неотъемлемая часть воспитательного процесса", - сказал он.

Илья Кива подчеркнул, что "расследования" Бигуса не являются продуктом независимой журналистики.

"Считаю, что как раз такая организация, как "Бигус-Инфо", – не является журналисткой структурой. Ведь он работает в связке с рядом проамериканских структур, в том числе НАПК, НАБУ. Они используют его как информационную площадку для давления, манипуляций, формирование искусственной позиции и получения контроля. И финансируют Бигуса американские грантодатели", - подытожил он.