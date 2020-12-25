Илья Кива: Действующая власть не только слаба, но и преступна

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Результатом слабости и некомпетентности власти является не только укрепление коррупции и беспредел в регионах, но и государственные решения, подпадающие под статью о предательстве народа. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил народный депутат от Оппозиционной платформы – За жизнь Илья Кива.

"В стране бардак, закон не работает, правоохранительная структура нивелировал себя, как государственный орган. И вот результат: коррупция, беспредел во власти местного уровня. Нет сильной вертикали власти, нет ответственности... Власть на сегодня преступна. Легитимность её никто не ставит под сомнение, но своими действиями она нивелирует себя по отношению к закону. Они были избраны украинским народом, но они обманули народ, их действия – это предательство украинского народа", - сказал он.

Как пример политик привел ситуацию с отказом главы государства Владимира Зеленского от российской вакцины против COVID-19.

"Виктор Медведчук, понимая слабость президента, взял на себя ответственность. Имея опыт, авторитет и патриотическую позицию, он встретился с президентом РФ, договорился о предоставлении Украине вакцины, которая могла бы спасти тысячи жизней, и о производстве российской вакцины на украинских предприятиях, что укрепило бы экономику нашей страны. Но Зеленский отвергнул это. Он сознательно идёт на уничтожение своей нации, отталкиваясь от эвфемерных обещаний, что "заграница нам поможет". Но это сознательное уничтожение украинского народа!", - подчеркнул он.

Илья Кива подчеркнул, что действующая власть должна понести ответственность за такие решения.

"Это есть преступление перед Украиной, и за это преступление нужно будет судить - за предательство народа и саботаж процессов, направленных на спасение населения нашей страны. И мы будем добиваться полной перезагрузки власти", - подытожил нардеп.