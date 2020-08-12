Илья Кива: Действия власти из непрофессиональных превратились в преступные

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Непрофессиональная и некомпетентная власть за год правления превратилась в коррупционную и преступную. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил народный депутат от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Илья Кива.

"Сегодня действия властей по отношению к своему народу – это уже преступные и предательские действия шайки, которая добралась к высшим должностям и всеми силами уничтожает будущее нашей страны. За год они сумели сделать все – надругались над Конституцией, продали землю, уничтожили экономику, продолжили курс разрушения медицины, системы образования, укрепили внешнее управление, обнулили возможность возвращения мира", - сказал он.

Илья Кива также указал на факты коррупции, связанные с топ-чиновниками: "Мы все свидетели непрофессионализма, желания наживы, коррупционных схем, которые формируются ОП и укрепляются СБУ – из бюджета вымываются миллиарды гривен на оффшорные счета. Этот беспредел и хаос уже нельзя скрыть за красочными лозунгами и роликами. Ещё вчера я их называл лицедеями и клоунами, а сегодня я их обличаю в преступлениях по отношению к своему народу, к оппозиции, к демократическим процессам и государственной системе", - сказал нардеп.

Политик отметил, что у представителей власти нет ни опыта, ни стратегии, но есть "желание спастись", ведь их рейтинги стремительно приближаются к нулю.

"Поэтому власть начала активное давление на свободу слова. Они также возбудили ряд незаконных уголовных дел по отношению к лидерам ОПЗЖ, пытаясь заткнуть нам рты. Они также устроили тотальную слежку за теми, кто обличает их преступления и коррупционные схемы. Власть также пытается рейдерским способом отнять телеканалы. Это все заставляет нас, оппозиционных политиков, сплотиться и противостоять этому хаосу и безумию. Нас не запугать и не остановить!" - подытожил он.