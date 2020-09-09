Илья Кива: Беларусь не должна повторить горький опыт Украины

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Белорусы не должны повторять горький опыт украинцев и не верить в обещания Запада, которые оборачиваются потерей контроля за страной и потерей будущего. Об этом в эфире белорусского телеканала ATN заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива.

"Мы, украинцы, пережили все то, что сейчас происходит с Беларусью. У нас есть горький опыт, который стоит нам сегодня будущего нашей страны. Украинцам преподнесли государственный переворот, как одно из достижений демократии и борьбы за права человека. И это была слишком сладкая наживка, в которую люди поверили, ведь мы хотели улучшить жизнь в нашей стране для наших детей. И это все тогда выглядело очень правдоподобно: когда люди, борясь с режимом, одержали победу. Но люди не увидели суть, потому что слишком хорошо все было спланировано и завуалировано, нас использовали для того, чтобы привести к власти марионеточное, подконтрольное правительство, которое последовательно сдавало интересы страны", - сказал он.

Илья Кива указал, что даже после смены постреволюционных властей Украина не выбралась из экономического кризиса.

"Мы были одной из богатейших стран Евразии, у нас были и земля, и ископаемые, выходы к морю. И при всем этом богатстве и той государственно-промышленной системе, которая осталась от СССР, Украина сегодня является самой нищей страной в Европе", - подчеркнул нардеп.

При этом он добавил: "Мы 6-й год находимся в войне, у нас потеряна часть территорий, у нас потеряна часть населения, у нас разрушена экономика, медицина, уничтожена система образования, госаппарат находится под контролем третьих лиц, тут я говорю о Госдепе США. Это все последствия тех красочных - с одной стороны, но кровавых и жестоких - с иной стороны, событий 2013-2014 года, которые переживала Украина", - подытожил Илья Кива.