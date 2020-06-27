Илья Кива – националистам: Ваша ненависть имеет определённую цену, поэтому ваши лидеры - долларовые миллионеры

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Отношение к тем или иным политикам организаций, называющих себя националистическими и патриотическими, обусловлено лишь наличием или отсутствием финансирования со стороны этих деятелей. Об этом народный депутат от ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Илья Кива заявил в видеообращении в своём Телеграм-канале.

"За 6 лет вашего существования вы прошлись по всем рукам, куснув, лизнув, и это сегодня даёт возможность вашим лидерам быть долларовыми миллионерами и дальше "толкать" обществу истории о патриотизме. У них всех есть цена. И сопредседателя ОП-ЗЖ Виктора Медведчука они ненавидят по одной простой причине – он никогда не давал этим вашим начальникам деньги. А если бы дал, то они точно также его любили, и точно также верно служили", - сказал он.

Илья Кива напомнил, что такая организация, как "Нацкорпус" никогда не была финансово независимым формированием.

"Когда Олегу Ляшко нужна была массовка для популяризации его как проукраинского, патриотического политика, он заплатил небольшие деньги Андрею Билецкому. Потом Билецкого со всей организацией передали для финансирования Ринату Ахметову, где вы потом охраняли предприятия такого ненавистного вам сегодня представителя олигархического строя", - подчеркнул нардеп.

Говоря об изменении "вектора ненависти" этих организаций и нападках в сторону Министерства внутренних дел, Илья Кива сказал: "Буквально вчера ваши духовные наставники покорно сидели в приёмной министра, облизывая его двери, выпрашивая себе должности, звания, наградное оружие и преференции. И тогда почему-то этой ненависти не было", - подчеркнул он.

Нардеп также указал на необходимость привлечения к ответственности членов таких организаций, которые под прикрытием патриотизма совершали преступления.

"Надо вспомнить защиту Мариуполя в 2014 году, которая была так помпезно распиарена. В это время вы выкапывали, уничтожали оросительную систему, которая была создана в то ненавистное вам советское время. Вы выкапывали трубы и сдавали их на металлолом. Вот бизнес и цена вашего патриотизма. Но то, что вы наносили непоправимый ущерб государству, - это вас не останавливало. Я буду рассказывать о ваших "подвигах", чтобы у общества раскрывались глаза. Я также буду добиваться наказания для всех, кто последние 6 лет под прикрытием госструктур совершал преступления, наживался и оставался безнаказанным", - подытожил Илья Кива.