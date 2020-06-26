Ильенко о заявлениях Третьяковой о "некачественных детях": Когда такое говорит нардеп – это страшно

Андрей Ильенко Скриншот ZIK

А когда такое звучит от руководителя профильного комитета, то это уже просто на голову не налазит, говорит Андрей Ильенко

Человек, который высказывает такие заявления, как народный депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова, имеет неадекватные взгляды.

Об этом в ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат предыдущего созыва Андрей Ильенко.

Политик прокомментировал скандал, который разгорелся после обнародования видео, на котором народный депутат фракции "Слуги народа", председатель Комитета социальной политики и защиты прав ветеранов Верховной Рады Галина Третьякова заявила, что у безработных рождаются дети низкого качества.

"Я бы так сформулировал – человек, который так говорит, имеет неадекватные взгляды. Можно было бы много говорить, что кто-то там что-то вырвал из контекста или еще что, но она достаточно четко сформулировала И она даже в конце сказала: "Это моя философия, я так вижу". Она под этим всем подписалась. И поэтому, скажем, когда это говорит человек где-то на кухне, это неадекватно. Когда это говорит народный депутат – это уже страшно. Когда это говорит народный депутат от правящей партии да еще и руководитель профильного социального комитета, который должен заниматься защитой людей социально необеспеченных, а не их обидами и антисоциальной политикой, то это уже просто на голову не налазит", – отметил Андрей Ильенко.

Новости по теме: Рева заявил о необходимости увольнения Третьяковой из комитета ВР из-за антисоциальной политики

Политик продолжил: "Я хотел бы сказать, что это, увы, логично, потому что этот – я бы это назвал "социальным дарвинизмом" эту идеологию, которую исповедует эта госпожа председатель Комитета, поскольку она предусматривает, что, когда человек оказался в сложной ситуации, у него проблемы, у него низкие доходы, то на него надо махнуть рукой и вообще не интересоваться жизнью этого человека и никак ему не помогать. Это, очевидно, идеология, которую она исповедует".

Андрей Ильенко риторически поинтересовался, как сейчас, после таких заявлений, чувствуют себя те, кто голосовал за "Слугу народа", которая обещала "конец эпохи достоинства".

Напомним, народный депутат фракции "Слуги народа", председатель Комитета социальной политики и защиты прав ветеранов Верховной Рады Галина Третьякова заявила, что у безработных рождаются дети низкого качества, и завела речь о стерилизации граждан без трудоустройства.

Как сообщают СМИ, президент Украины Владимир Зеленский требует от Галины Третьяковой сложить с себя полномочия председателя комитета ВР по вопросам соцполитики из-за скандальных высказываний.

Добавим, председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, депутат от "Слуги народа" Галина Третьякова заявила, что может уйти в отставку только в случае, если "закроется" окно возможностей".