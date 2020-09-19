Игорь Палица: "Без сильной армии нет будущего"

Сегодня лидер партии "За майбутнє" Игорь Палица – с рабочим визитом в Донецкой области. Вместе с руководителем Комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, председателем областного центра партии "За майбутнє" Дмитрием Лубинцем он посетил штаб Операции объединенных сил и пообщался с офицерами и солдатами. Об этом сообщает РБК-Украина.

Во встрече приняли участие полковник Евгений Коваленко, генерал-майор Владимир Кидонь, генерал-лейтенант Владимир Кравченко, подполковник Евгений Рыжов.

Народные депутаты обсудили с военнослужащими главные проблемы в зоне проведения ООС, узнали о потребности подразделений и поделились своим видением решения ситуации на Донбассе.

Как прокомментировал Игорь Палица, благодаря этой встрече появилось четкое понимание, как можно защитить военных в парламенте, в частности, что касается бюджета.

"Я еще раз убедился, что без сильной армии нет никакого будущего. Тот, кто рассказывает, что на армию не надо давать денег, точно не тот, кто любит Украину. Армия будет защищать нас в мирное время, тяжелое время, не дай Бог, и в военное время. И чем сильнее будет армия, чем более защищенными будут военные – от простого солдата до генерала – тем спокойнее будут спать наши семьи. Мы будем делать все для того, чтобы помочь в решении вопросов. Чтобы наша армия стала самой сильной", - заверил Игорь Палица.

Также в этот день Игорь Палица примет участие в региональном форуме сторонников партии "За майбутнє" в Краматорске.