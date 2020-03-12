Идем к логическому завершению марафона: Стефанчук назвал планы Рады на время карантина в Украине

Руслан Стефанчук Фото - скриншот

Народные депутаты рассматривают "земельный" вопрос

Верховная Рада Украины сейчас находится в рассмотрении вопроса об открытии рынка земли и сейчас идет к логическому завершению этого марафона.

Об этом во время эксклюзивного интервью в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против" на телеканале ZIK заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Ведущая Наташа Влащенко поинтересовалась, каким является план работы Верховной Рады на ближайшие три недели, когда будет карантин, введенный в Украине из-за угрозы распространения коронавируса.

Руслан Стефанчук отметил, что народные депутаты сейчас находятся в рассмотрении земельного вопроса.

"И уже в зависимости от того, когда завершится рассмотрение этого вопроса, будем переходить и к другой повестке дня, который будет устанавливаться Согласительным советом", – отметил Руслан Стефанчук.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины детализировал, что, поскольку депутаты находятся в рассмотрении вопроса относительно открытия рынка земли, согласно регламенту, не имеют права прерывать рассмотрение этого законопроекта другими вопросами, кроме случаев, когда будет объявлено внеочередное заседание.

"Партия "Слуга народа" открыто и честно всем заявила, что, да, мы видим рынок земли. Мы видим, что состояние, которое касается рынка земли, нарушает права человека… И мы честно идем к логическому завершению этого марафона. Но мы идем без нарушения регламента", – отметил Руслан Стефанчук.

Как сообщалось, Кабинет министров в связи со вспышкой коронавируса в мире ввел карантин.

12 марта стало известно о двух новых случаях заболевания коронавирусом в Украине.