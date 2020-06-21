Медведчук: Идеи Владимира Путина об усилении международного сотрудничества могут стать новым мировым мейнстримом

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что противоречия, вызванные геополитическими, экономическими, культурными и религиозными факторами, ведут к формированию "линий напряженности". В то же время амбиции государств, которые ничто не сдерживает, провоцируют конфликт, остановить который способно международное сотрудничество. Об этом говорится в статье оппозиционного политика на сайте RG.RU.

"Тот факт, что статья президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, посвященная 75-й годовщине Великой Отечественной войны, увидела свет за три дня до годовщины начала этой войны, глубоко символичен. Потому что статья, на мой взгляд, не о том, как войны заканчиваются, а о том, как они, к сожалению, НЕ заканчиваются", – отметил Виктор Медведчук.

По его словам, нарастание внутренних противоречий между государствами приводит к ослаблению мандата наднациональных структур. Так, сегодня в мире наблюдается снижение роли ООН, а также документов, принятых Советом Безопасности.

Политик отметил, что статье российского президента нарушены важные вопросы будущего, которые поставила кровопролитная война в истории. В частности, в материале говорится не только о роли международного сотрудничества, но и о ревизии запрета героизации антигуманных режимов. Например, как режим гитлеровской Германии.

В связи с этим Виктор Медведчук подчеркнул, что ответственные руководители стран, чьи граждане принимали участие в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, должны подтвердить неприемлемость и недопустимость неофашистской идеологии.

"Меня, гражданина Украины, особенно задел фрагмент в статье, где говорится о феномене кровавой подлости, "когда тех, кто выступает против неонацистов и наследников бандеровцев, убивают и сжигают". Трусливое замалчивание западными лидерами одесской трагедии 2 мая 2014 года, когда были сожжены 48 человек, содействует тому, что убийцы до сих пор так и не привлечены к ответственности. Что это, как не одно из многих проявлений глумления над исторической памятью? В этом ряду и снос памятника маршалу Коневу в Праге, и демонтаж барельефа маршалу Жукову в Одессе - все это акты символического насилия, направленные на установление идеологического господства над населением", – пояснил народный депутат.

Также Медведчук отметил, что статья Владимира Путина представляет научную и практическую ценность и имеет целью защиту исторической памяти.

"Для Украины, которая называет улицы городов и сел в честь соратников фашистов, которые несут ответственность за расправы над мирным населением, такая постановка вопроса является вызовом и может стать поводом к переоценке роли исторических деятелей и событий, что найдет поддержку подавляющего большинства граждан", – добавил политик.

Виктор Медведчук заявил, что позиция "Оппозиционной платформы – За жизнь" остается твердой, последовательной и принципиальной – героизация нацистов и их пособников абсолютно недопустима.

"После распада СССР мир стал однополярным, что позволило США проводить политику исключительно в своих интересах, но сегодня мир вновь становится многополярным, что увеличивает роль международного сотрудничества", – подытожил депутат.

По его словам, инициатива Владимира Путина – развивать международное сотрудничество и поддерживать международный и межнациональный диалог – может стать новым мейнстримом для международного сотрудничества.

Напомним, недавно в Бундестаге призвали поддержать мирный план Медведчука по достижению мира на востоке Украины.