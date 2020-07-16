"Хватит делить украинцев": Зеленский в Раде обратился к депутатам

Президент Украины Владимир Зеленский EPA-EFE

Глава государства выступил с сильной речью

Президент Владимир Зеленский призвал депутатов прекратить ссориться и делить украинцев.

Соответствующее заявление глава государства сделал во время выступления в парламенте по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины, которое транслировал телеканал ZIK.

"Уважаемые друзья! Хватит ссор и раздора. Хватит манипуляций и политических игр. Хватит делить украинцев и делиться самим. На власть или оппозицию, левых или правых, красных или синих. Нужно перестать быть политиками. Время - стать государственными деятелями. Людьми, которые имеют не большой аппетит, а большую мечту - о единой, сильной и непобедимой Украине. Это - моя мечта и моя цель. Уверен, что и ваша тоже", - заявил Зеленский.

Новости по теме: Зеленский просит ВРУ отменить ограничения на зарплаты чиновников

Напомним, что утром возле Верховной Рады начались торжественные мероприятия по случаю принятия Декларации о государственном суверенитете Украины, в которых приняли участие руководство парламента, руководители фракций и групп ВРУ. Почетный караул торжественно поднял Государственный флаг, после чего прозвучал гимн.

Сегодня, 16 июля, Декларации о государственном суверенитете Украины - 30 лет.