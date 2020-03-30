Хотя сегодня многие депутаты были в масках, но на самом деле сегодня маски из них спали, – Кацман о продаже земли

Политический эксперт Владимир Кацман Фото из открытых источников

Украина выставляет ресурс на продажу, когда миру грозит пандемия, предостерегает эксперт

В тот момент, когда миру грозит пандемия коронавируса, когда все силы направлены на противодействие ей, нельзя продавать ресурсы. Однако Украина выставляет ресурс на продажу.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

Эксперт прокомментировал сегодняшнюю работу Верховной Рады, где, напомним, за один день, 30 марта, объявили о трех внеочередных заседаниях. В эти минуты на третьем внеочередном заседании парламентарии, которые из-за угрозы инфицирования коронавирусом пришли на работу в защитных масках, очках и перчатках, рассматривают поправки в земельный законопроект – проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения № 2178-10.

"Сегодня я увидел многих депутатов в масках, которыми они защищались от коронавируса. А мне кажется, что маски сегодня все спали", – отметил Владимир Кацман.

Эксперт указал на символическое решение, которое было принято Антимонопольным комитетом Украины.

"Сегодня Антимонопольный комитет снял все свои торги по большой приватизации в Украине. Снял, потому что даже до Антимонопольного комитета дошло, что в такой момент, когда миру угрожает коронавирус, когда все силы направлены на пандемию и так далее, нельзя продавать ресурсы. А теперь мы выставили на продажу, по сути, свой ресурс", – заявил Владимир Кацман.

Как сообщалось, народные депутаты Украины во время третьего за 30 марта внеочередного заседания Верховной Рады Украины, после рассмотрения кадровых вопросов – назначения двух министров – и принятия за основу "банковского" законопроекта, продолжили рассмотрение поправок в законопроект об открытии рынка земли.

В Раде не исключают, что работа над поправками затянется после полуночи.

Не обошлось сегодня без ссор – оппозиционные депутаты заблокировали трибуну и требовали от первого заместителя председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука не нарушать регламент.