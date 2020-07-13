Херсонская ОГА просит СНБО увеличить количество военных в области

Председатель облгосадминистрации считает, что необходимо усилить меры защиты на юге Украины

Юрий Гусев Фото из открытых источников

Глава Херсонской ОГА Юрий Гусев заявил, что область передает коммунальное имущество Министерству обороны для размещения дополнительных подразделений Вооруженных сил в регионе. Об этом он сообщил в интервью LB.ua.

Гусев отметил, что обратился в СНБО с предложением усилить способности ВСУ для ответа возможным вызовам, "которые ставят под угрозу выживание севера Крыма из-за отсутствия днепровской воды". Он заявил, что необходимо собрать отдельное заседание СНБО, посвященное комплексу мероприятий на юге Украины.

Кроме того, осенью в Херсонской области запланированы совместные военные учения Украины и Эстонии в рамках усиления территориальной обороны. Даты будут определяться в соответствии с военными учениями в России. Предполагается, что украино-эстонские учения продлятся около месяца. "Мы будем привлекать и резерв, и другие, необходимые для эффективной теробороны Херсонской области, силы и средства", – добавил Гусев.

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Напомним, ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что украинские военные готовятся к боевым действиям с РФ, которая может начать наступление с территории оккупированного Крыма. В Кремле эти обвинения отвергают.

Вместе с тем, командующий ООС Сергей Наев рассказал, что в ВСУ рассматривают несколько сценариев относительно возможной агрессии России по всему периметру границы между странами, а также на админграницах с ОРДЛО и Крымом.