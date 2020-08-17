"HARD с Влащенко. Итоги дня": Когда смотреть и кто в гостях

Дмитрий Спивак Фото из открытых источников

Эксперт ответит на все вопросы, которые волнуют зрителей

Сегодня, в 18: 00, на телеканале ZIK начнется программа "HARD с Влащенко".

Гостем у Наташи Влащенко будет глава Социальной экспертной платформы "Национальная стратегия развития" - Дмитрий Спивак.

Темы программы:

Сохранит ли закон о медиа свободу слова в Украине?

При каких условиях могут перенести местные выборы?

Быть ли выборам на Донбассе?

Обо всем этом и не только-глава социальной экспертной платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак - в программе " Хард с Влащенко. Итоги дня". Сегодня в 18.00 на ZIK.

Прямую трансляцию можно посмотреть прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и пытаясь предоставлять телезрителю самые интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сеть национального цифрового вещания Т2. Территория-вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.