"HARD с Влащенко. Итоги дня": Когда смотреть и кто в гостях

Денис Ярославский ZIK

Ексчиновник ответит на все вопросы, которые волнуют зрителей

Сегодня, в 18:00, на телеканале ZIK начнется программа "HARD с Влащенко".

Гостем у Наташи Влащенко будет екс-руководитель районного управления полиции Киева Денис Ярославский.

Темы программы:

Захват автобуса в Луцке. Терроризм или пиар?

Каковы сильные и слабые стороны показал антитеррористический центр СБУ?

И как проходила спецоперация по освобождению заложников?

Обо всем этом и не только - екс-руководитель районного управления полиции Киева - Денис Ярославский – в программе "Хард с Влащенко. Итоги дня". Сегодня в 18.00 на ZIK.

Прямую трансляцию можно посмотреть прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сети национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.