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Александр Скичко в программе "HARD с Влащенко. Итоги дня", - онлайн-трансляция

Телеканал ZIK

Нардеп ответит на все вопросы, которые волнуют зрителей

Сегодня, в 18:00, на телеканале ZIK начнется программа "HARD с Влащенко".

Гостем у Наташи Влащенко будет председатель подкомитета по вопросам железнодорожного транспорта, народный депутат от "Слуги народа" Александр Скичко.

 Темы программы:

  • Знаменитое монобольшинство. Существует ли оно сейчас?
  • Как происходит партийное строительство и подбор кандидатов в пропрезидентскую партию?
  • Какие ключевые проблемы "Укрзализныци" решают в профильном комитете?

Обо всем этом и не только -  председатель подкомитета по вопросам железнодорожного транспорта, народный депутат от "Слуги народа" – Александр Скичко.

Прямую трансляцию можно посмотреть прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сети национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.

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