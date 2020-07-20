Даниил Гетманцев в программе "HARD с Влащенко. Итоги дня", – полное видео

Даниил Гетманцев Фото из открытых источников

Нардеп ответит на все вопросы, которые волнуют зрителей

Сегодня, в 18:00, на телеканале ZIK транслировали программу "HARD с Влащенко".

Гостем у Наташи Влащенко был народный депутат от "Слуги Народа" - Даниил Гетманцев.

Темы программы:

Отсутствие местных выборов на оккупированных территориях. Не является ли это нарушением прав человека?

Языковые баталии и языковые реалии. Как с годами меняется позиция политиков?

И что от нас скрывают легализовав игорный бизнес?

Обо всем этом и не только - народный депутат от Слуги Народа - Даниил Гетманцев– в программе "Хард с Влащенко. Итоги дня". Сегодня в 18.00 на ZIK.

Полное видео программы можно посмотреть прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сети национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.