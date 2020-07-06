Тимофей Милованов в программе "HARD с Влащенко. Итоги дня", – полное видео
Экс-министр ответил на все вопросы, которые волнуют зрителей
Сегодня, в 18:00, на телеканале ZIK транслировали программу "HARD с Влащенко".
Гостем у Наташи Влащенко был экс-министр экономики Украины – Тимофей Милованов.
Темы программы:
- Паника на валютном рынке - какая судьба ждет Национальный банк?
- Почему Украина попала под тотальное внешнее управление?
- Что будет с гривной и экономикой Украины осенью?
Обо всем этом и не только экс-министр экономики Украины Тимофей Милованов – в программе "Хард с Влащенко. Итоги дня" в 18:00 на ZIK.
Полное видео программы можно посмотреть прямо здесь:
Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.
Справочно
Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.
Входит в сети национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.
Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.
Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).
Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.