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Гуманитарная подгруппа ТКГ по Донбассу провела внеочередное заседание: О чем договорились

КПВВ Госпогранслужба

Заседание касалось разблокирования КПВВ на востоке Украины

Стороны гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по Донбассу провели совместное заседание, во время которого согласовали новые технические детали по разблокированию работы контрольных пунктов въезда-выезда. Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в Telegram.

В частности, речь идет о КПВВ "Золотое" и "Счастье", которые расположены в Луганской области. "На переговорах удалось согласовать новые технические детали по разблокированию российской стороной работы КПВВ у "Золотое" и "Счастье", – говорится в сообщении.

В то же время стороны не смогли договориться о проведении заседаний политической подгруппы и подгруппы по безопасности. "К сожалению, несмотря на предложение Украинской делегации, представителей ОБСЕ, МИД Франции и ФРГ провести заседание политической политики подгрупп российская сторона отказались", – сообщила украинская делегация.

Отмечается, что очередное заседание Трехсторонней контактной группы запланировано на 24-25 ноября.

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Ранее сообщалось, что украинская делегация в Трехсторонней контактной группе обратилась к представителям РФ с предложением провести внеочередное заседание. Кроме разблокирования работы КПВВ на Донбассе, перед тем заявляли о необходимости обсуждения обмена удерживаемыми лицами.

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