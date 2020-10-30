Грузия не пустила украинских депутатов в качестве наблюдателей на парламентские выборы, – Ясько

Елизавета Ясько Слуга Народа / Facebook

На выборы парламента Грузии должны были прилететь 30 украинских нардепов

Власти Грузии не дали разрешение на прием самолета из Украины, которым должны были прибыть украинские депутаты для наблюдения за парламентскими выборами. Об этом сообщила народный депутат от фракции "Слуга народа", председатель подкомитета по вопросам межпарламентского сотрудничества, двусторонних и многосторонних отношений Елизавета Ясько в Фейсбук.

Отмечается, что наблюдателями должны были быть 30 украинских депутатов, которых пригласила оппозиционная партия Грузии "ЕНД" (блок, в состав которого входит партия экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, – ред.). "Сегодня ночью грузинские власти отменили разрешение на прием самолета из Украины. Такое решение вызывает сожаление, поскольку прозрачность избирательных процедур – основа демократии. Эту прозрачность и, как следствие, доверие к результатам выборов, среди прочего обеспечивают наблюдатели", – написала Ясько.

По словам депутата, прилет украинских наблюдателей должен быть еще одним проявлением сотрудничества государств. "Впрочем, к большому сожалению, сегодняшнее решение идет вразрез с этими рациональными соображениями", – добавила глава подкомитета.

При этом Ясько заявила, что в Украине будет работать с грузинским парламентом. "Украина готова работать с демократически избранным будущим парламентом Грузии – независимо от конфигурации большинства и фамилии премьер-министра", – высказалась депутат.

Ранее сообщалось, что завтра, 31 октября, в Грузии состоятся выборы депутатов по новым правилам. По прогнозам, парламент страны будет многопартийным из-за снижения проходного барьера.