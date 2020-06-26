Грищенко о "пленках Порошенко-Байдена": Много услышим не только отсюда, но и из Вашингтона

Министр иностранных дел Украины в 2010-2012 гг. Константин Грищенко ZIK

Трамп потребует серьезного подхода ко всем обвинениям, говорит дипломат

Украинцам нужно профессионально относиться к тому, что происходит в Офисе президента, и к тому, как защищаются государственные тайны.

Это в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK отметил дипломат, в прошлые годы вице-премьер-министр и дважды – министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.

"Проблема наших последних президентов – нескольких, которые знали язык и не знали, – они решили, что они знают, каким образом проводить дипломатические переговоры, и они уверены, что они гениальны. Беда в том, что на самом деле они не чувствуют, как это воспринимают с другой стороны. И возникает пренебрежительное к ним отношение. Они этого не чувствуют вообще. И эта тональность, это высокомерие приводит к тому, что чем дальше, тем больше требуют того, что нам, в принципе, не обязательно выполнять или обещать", – говорит Константин Грищенко.

Гость студии предположил, что и предыдущий президент Украины Петр Порошенко не чувствовал, каким образом к нему относятся.

"Давайте же подумаем, чем это грозит. На сегодня мы видим, что ситуация у Трампа достаточно сложная. Чем она закончится, мы не знаем. Но если таким образом пойдет избирательная кампания, мы получим президента Байдена. Если Трамп имеет свою, что называется, украинскую болезнь, то точно так же и у Байдена будут очень серьезные, много вопросов к очень многим игрокам здесь. Насколько я слышал, господин Порошенко считает, что Байден станет президентом, то он почему-то снова вернется к власти и всем покажет вместе с американскими друзьями, всем тем, кто его тут поносил, так сказать, как им будет несладко жить. Это ошибка. Почему? Потому что в процессе этих нескольких месяцев, мы еще очень много услышим не только отсюда, но и из Вашингтона, поскольку Трамп будет требовать все же серьезного подхода ко всем этим обвинениям", – отметил Константин Грищенко.

Дипломат резюмировал, что украинцам нужно профессионально относиться к тому, что происходит в Офисе президента, к тому, как защищаются государственные тайны.

Напомним, в мае внефракционный нардеп Андрей Деркач опубликовал несколько аудиозаписей разговоров якобы пятого президента Петра Порошенко с вице-президентом США Джо Байденом и главой Госдепартамента Джоном Керри.

А 22 июня Андрей Деркач обнародовал новые записи разговоров людей, голоса которых похожи на голоса предыдущего президента Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена. В одном из них якобы Порошенко обещает не трогать главу "Нафтогаза" Андрея Коболева, которого как будто хотел уволить тогдашний премьер-министр Владимир Гройсман.

Кроме того, в апреле 2016 года якобы Джо Байден в разговоре с Петром Порошенко требовал посодействовать принятию реформ, включая повышение тарифов на энергоносители, в обмен на предоставление Украине 1 млрд долларов от МВФ.

Как говорится в разговорах, зафиксированных на "пленках", якобы пятый президент Украины Петр Порошенко в декабре 2016 года поблагодарил вице-президента США Джо Байдена за помощь со стороны ЦРУ в борьбе с Александром Онищенко.

Подробно на эту тему читайте здесь: "Те же голоса: Новая серия пленок Порошенко" – давление на Яценюка и влияние на Гройсмана".