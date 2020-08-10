Греция призывает немедленно прекратить сейсмическую разведку Турции в Средиземноморье

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Греция считает, что Турция затрагивает греческий континентальный шельф

Греция раскритиковала намерение Турции проводить работы по разведке энергоресурсов в восточном Средиземноморье, которые, по мнению Афин, затрагивающих греческий континентальный шельф. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на AP.

"Греция не потерпит никакого шантажа. Она будет защищать свой суверенитет и суверенные права. Мы призываем Турцию немедленно прекратить свои незаконные действия, которые подрывают мир и безопасность в регионе", - говорится в заявлении МИД Греции.

При этом афинские чиновники заявили, что греческие военные находятся в состоянии повышенной готовности. А премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис созвал Правительственный Совет национальной безопасности.

Со своей стороны, Турция ранее объявила, что ее разведывательное судно Oruc Reis и два вспомогательных судна будут проводить сейсморазведку в районе между Грецией и Кипром с понедельника и по 23 августа.

Напомним, турецкое судно Fatih начало буровые работы в Черном море на участке Tuna-1 для достижения энергетической безопасности.