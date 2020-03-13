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Гречка, спички и туалетная бумага не спасают от коронавируса: Зеленский призвал граждан не паниковать

Владимир Зеленский REUTERS

Президент отметил, что нужно мыслить холодной головой и соблюдать меры гигиены

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию, связанную с паникой людей из-за распространения коронавируса COVID-2019 в Украине, отметив, что скупка гречки, спичек и туалетной бумаги не спасут от заражения. Об этом он сказал во время срочного обращения к украинцам, которое транслировал телеканал ZIK.

"Следует помнить, что гречка, спички и туалетная бумага не спасают от коронавируса. Нужны критическое мышление, холодная голова и меры гигиены. Среди прочего, нужна и информационная гигиена. Не ведитесь, пожалуйста, на провокации интернет-аферистов, которые за деньги хотят просто посеять панику среди нас, среди украинцев. Вирус паники хуже коронавируса. Мы с вами пережили многое: нас с вами не одолели птичий, свиной и испанский грипп. Мы сильные, и у нас все будет хорошо", - отметил президент.

Напомним, ранее стало известно, что власть Черновицкой области вводит чрезвычайное положение. Власть вынуждена прибегнуть к закрытию в области всех рынков, торговых центров, гипермаркетов, за исключением только продуктовых секторов.

 

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