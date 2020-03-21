"Готовимся к ухудшению": КНР сделает телемост для помощи украинским медикам

Денис Шмыгаль из открытых источников

По словам Шмыгаля, сиутація с коронавирусом может ухудшиться

Китай согласился сделать прямой телемост, чтобы китайские врачи смогли поделиться собственным опытом с украинскими медработниками и вирусологами. Об этом 21 марта сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после телефонного разговора с послом КНР в Украине Фан Сяньжуном.

"Телемост ориентировочно состоится в ближайший вторник. Искренне благодарен господину Сяньжуну и Китая за поддержку", - добавил глава правительства.

По словам главы правительства, в Украине ситуация с коронавирусом может ухудшиться в связи с распространением COVID-19 на территории государства.

"Готовимся к возможному ухудшению ситуации в связи’связи с распространением коронавирусной инфекции. Обратился (в КНР - ред.) с просьбой предоставить для нас практическую помощь в преодолении этой болезни", - подчеркнул премьер.

Напомним, недавно премьер-министр Украины Денис Шмигаль вместе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебою провели встречу с послом Китая в Украине Фань Сяньжуном. Стороны обсудили вопросы экономического сотрудничества и борьбы с распространением коронавируса.