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"Готовимся к ухудшению": КНР сделает телемост для помощи украинским медикам

Денис Шмыгаль из открытых источников

По словам Шмыгаля, сиутація с коронавирусом может ухудшиться

Китай согласился сделать прямой телемост, чтобы китайские врачи смогли поделиться собственным опытом с украинскими медработниками и вирусологами. Об этом 21 марта сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после телефонного разговора с послом КНР в Украине Фан Сяньжуном. 

"Телемост ориентировочно состоится в ближайший вторник. Искренне благодарен господину Сяньжуну и Китая за поддержку", - добавил глава правительства. 

По словам главы правительства, в Украине ситуация с коронавирусом может ухудшиться в связи с распространением COVID-19 на территории государства. 

"Готовимся к возможному ухудшению ситуации в связи’связи с распространением коронавирусной инфекции. Обратился (в КНР - ред.) с просьбой предоставить для нас практическую помощь в преодолении этой болезни", - подчеркнул премьер. 

Напомним, недавно премьер-министр Украины Денис Шмигаль вместе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебою провели встречу с послом Китая в Украине Фань Сяньжуном. Стороны обсудили вопросы экономического сотрудничества и борьбы с распространением коронавируса.

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