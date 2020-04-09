Государство за форс-мажорных обстоятельств должно любыми способами защищать граждан, – Кацман

Владимир Кацман Фото из открытых источников

Эксперт назвал, где можно найти средства для социальной защиты украинцев

На счетах государственно-коммерческой структуры "Нафтогаз Украины" сегодня находятся 2 с лишним миллиарда долларов, которые "Нафтогаз" выиграл в судах у российского "Газпрома". Почему сейчас, учитывая форс-мажор в государстве, нельзя перечислить эти деньги в бюджет?

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

Эксперт подчеркнул, что государство в лице руководящих органов в сегодняшней ситуации с карантином из-за коронавируса должно пойти на форс-мажорные обстоятельства и защищать своих граждан любыми способами.

Владимир Кацман отметил, что государство должно не только любыми способами загонять людей в карантин, оставлять тех, кому за 60-т, дома, штрафовать за снятую маску, а защищать со всех точек зрения, защищать права граждан, их право на жизнь, достойное содержание и надлежащее питание.

"Вы спрашиваете, где взять деньги? Давайте я вам подскажу еще один из способов, где взять деньги на какие-то социальные вещи... Когда Шмыгаль приходил к присяге премьер-министра, он сказал, что пенсии будут проиндексированы в течении примерно месяца. Вот откуда взять деньги на то, чтобы проиндексировать деньги, причем индексировать придется, скорее всего, обратным отсчетом - январь, февраль, март и так далее?

Так вот, если вы помните, украинский "Нафтогаз" выиграл у российского "Газпрома" 3 млрд долл. по судебным решениям. Эти деньги буквально перед эпидемией коронавируса были перечислены украинскому "Нафтогазу". Вот эти деньги "Нафтогаз" использовал следующим образом: около 600 млн они разменяли на гривны и заплатили свои налоговые обязательства и выплатили государству. Но 2 с лишним млрд долл. настоящих денег остались лежать на счетах нашего "Нафтогаза". Они не на счетах казначейства, они не на счетах государства Украина, они на счетах государственно-коммерческой структуры, которая називается "Нафтогаз Украины".

Куда эти деньги "Нафтогаз" собирается девать, мне, если честно, не интересно, но мне гораздо интересней, что это примерно та сумма, ради которой мы перед МВФ продали землю, собираемся уничтожить собственное банковское дело и так далее. То есть, вот они, 2 млрд. Скажите мне, пожалуйста, неужели такая необходимость у "Нафтогаза" держать эти деньги на своем счету? Неужели нельзя сейчас, исходя из того, что форс-мажор в государстве, перечислить эти деньги в казну?" – заявил Владимир Кацман.

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Напомним, с 6 апреля в Украине начали действовать ужесточенные ограничения по карантину.

Как сообщалось, 8 апреля ппремьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что разговор о вероятном ослаблении карантинных мероприятий можно будет вести не раньше, чем в мае.

Того же дня Кабминет министров проголосовал за ряд решений, которые направлены на социальную поддержку населения во время карантинных мероприятий в Украине.

Добавим, Министерство внутренних дел и религиозные конфессии определили формат проведения религиозных праздников в условиях карантина, в частности Пасхи.