Государство в лице власти абсолютно ничего не делает для реинтеграции Донбасса, – политолог

Александр Лазарев Фото из открытых источников

Александр Лазарев отметил необходимость провести культурную децентрализацию

Украинское государство в лице власти не делает абсолютно ничего для того, чтобы реинтегрировать Донбасс.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил политолог Александр Лазарев.

Политолог, комментируя заявление заместителя главы Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инны Голованчук, которая считает, что имплементация законодательства о декоммунизации на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма после деоккупации должна быть такой же, как и по всей Украине, отметил, что такое заявление – безграмотное и бессмысленное.

"А касательно того, что делает украинское государство в лице власти в первую очередь для того, чтобы реинтегрировать Донбасс, - совсем ничего, абсолютный ноль. Ничего не делает ни с точки зрения примирения, ни с точки зрения создания условий реинтеграции людей. Давайте логично: понятно, что люди, которые проживают на временно неподконтрольной территории, имеют свои взгляды на историю, например, не такие, как в Галичине, правда? Я полагаю, что они отличаются, и они имеют на это право, чтобы эти взгляды отличались", – подчеркнул политолог.

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Александр Лазарев продолжил: "Государство Украина, если хочет, чтобы эта территория реинтегрировалась, чтобы мир был на всей территории украины - от Закарпатья до Севастополя и до Донецка, значит, необходимо создать условия, комфортные, подчеркиваю, условия для жителей всех украинских территорий. Это значит, что необходимо провести культурную децентрализацию, в которой подразумевается, что каждый регион сам себе будет определять, какие памятники должны стоять на улицах и имена каких героев должны носить эти улицы".

Напомним, как сообщила заместитель министра по вопросам реинтеграции ВОТ Инна Голованчук, около половины из 1,5 млн официально зарегистрированных внутренне перемещенных лиц проживают на временно неподконтрольных украинской власти территориях.

Ранее сообщалось, что в Минреинтеграции заявили о планах запустить бесплатное тестирование на COVID-19 на КПВВ на линиях разграничения. В ведомстве надеются на запуск услуги до конца года.