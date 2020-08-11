Государство до сих пор не вышло из 90-х и действует криминальными методами, – Дудкин об атаках на "112 Украина"

Юрий Дудкин, военный историк, журналист. Фото warfiles.ru

А на очевидные нарушения силовики закрывают глаза, говорит эксперт

Украина до сих пор не вышла из 90-х и действует криминальными методами, и это ощущается повседневно.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил военный и политический эксперт Юрий Дудкин, комментируя последние события относительно телеканала "112 Украина".

Гость студии убежден, что глава государства не мог не знать о попытке захвата телеканала "112 Украина", которая была совершена в начале августа.

"Государство на протяжении ряда лет у нас не вышло еще из тех 90-х, которые были в России. Это чувствуется просто повседневно. Второй момент - это то, что государство действует уголовными методами. Понятно, что те, кто обстреливал из "Мухи" телеканал "112", они же не по своей личной инициативе это делали, то есть у этих людей был кровный интерес... Третий момент - самый важный. СБУ занимается внутрикоммерческими проблемами. Это в какие ворота вообще лезет?"– заявил Юрий Дудкин.

Эксперт напомнил, что у берегов Одессы почти год назад затонул танкер "Делфи", и, несмотря на то, что речь идет о колоссальном вреде окружающей среде и о вопросах безопасности, СБУ закрывает на все глаза.

Как сообщалось, 6 августа Шевченковский райсуд Киева отказал СБУ и прокуратуре в аресте имущества и корпоративных прав телеканала "112 Украина".

Канал считает такое требование властей попыткой рейдерского захвата со стороны СБУ по заданию президента Зеленского.

Добавим, что дело велось СБУ с лета прошлого года и сейчас, накануне местных выборов, спецслужба попыталась его активизировать. Однако суд счел аргументы СБУ и прокуратуры недостаточными и отклонил ходатайство об аресте, указывает издание.