Госслужащие смогут оставаться в должности до 70 лет: Президент подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

Максимальный срок дополнительного переизбрания составляет 5 лет

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной службе" относительно снятия возрастных ограничений для работы на государственной службе" № 1086-ІХ. Об этом сообщила пресс-служба ОП.

"Согласно документу, государственный служащий по решению субъекта назначения может быть оставлен на государственной службе по достижении 65-летнего возраста по собственному согласию. Решение о продлении срока пребывания на госслужбе принимает субъект назначения ежегодно, но не более чем до достижения государственным служащим 70-летнего возраста", - говорится в сообщении.

Как отмечается, срок пребывания на службе в органах местного самоуправления может быть максимально продлен на пять лет. Впрочем такое решение должен принять сельский, поселковый, городской головы, председателя районного, районного в городе, областного совета.

Решение ежегодно принимает председатель соответствующего совета, впрочем лишь до достижения им 70-ти лет. Председатель Верховной Рады во всех случаях, кроме предусмотренных пунктом 35 части первой статьи 85 Конституции Украины, назначает руководителя аппарату.

При этом добавляется, что в органах государственной власти, которые были созданы во время пандемии коронавирус, отбор на должности пока не будет осуществляться.

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Ранее сообщалось, что 3 декабря 2020 года Верховная Рада в первом чтении одобрила законопроект №4096 по увеличению пенсионного возраста госслужащим. Главной целью видят обеспечение динамичного функционирования органов государственной власти.