Госизмена и участок в Крыму: ГБР открыло дело против председателя Конституционного суда

Александр Тупицкий РБК-Украина

Главе КСУ Александру Тупицкому может грозить от 12 до 15 лет лишения свободы

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого. Об этом сообщил и. о. директора ГБР Алексей Сухачев, передает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что речь идет о подозрении в совершении государственной измены и незаконного завладения земельным участком в оккупированном Крыму. "Следователями Государственного бюро расследований начато досудебное расследование по фактам самовольного занятия земельного участка, совершенном группой лиц, а также государственной измены председателем Конституционного Суда Украины", – сказал Сухачев.

По предварительным данным следствия, председатель КСУ в июле 2018 года, в составе группы лиц, самовольно занял не отведенную ему в установленном законодательством Украины порядке земельный участок. При этом он заключил договор, которым признал полномочия должностных лиц органов РФ на внесение записей об отчуждении украинской земельного участка и отнесение ее к категории тех, что подпадают под юрисдикцию РФ.

Как сообщают в ГБР, таким образом судья КСУ возможно совершил действия в ущерб суверенитету, территориальной целостности, государственной и экономической безопасности Украины, квалифицируются по ч. 2 ст. 197-1 и ч. 1 ст. 111 УК Украины. Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее сообщалось, что в партии "Голос" заявили об открытии Государственным бюро расследований уголовного производства против судей Конституционного Суда Украины. В партии тогда отметили, что дело открыли по подозрению в захвате власти.

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Напомним, недавно Государственное бюро расследований вызвало председателя Конституционного Суда Украины для допроса. Как отмечалось в повестке, ГБР расследует ряд уголовных производств в которых следственным путем проверяется причастность председателя КСУ к совершению преступлений в составе преступной организации.