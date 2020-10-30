live
Новости » Политика Читати новину українською

Госизмена и участок в Крыму: ГБР открыло дело против председателя Конституционного суда

Александр Тупицкий РБК-Украина

Главе КСУ Александру Тупицкому может грозить от 12 до 15 лет лишения свободы

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого. Об этом сообщил и. о. директора ГБР Алексей Сухачев, передает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что речь идет о подозрении в совершении государственной измены и незаконного завладения земельным участком в оккупированном Крыму. "Следователями Государственного бюро расследований начато досудебное расследование по фактам самовольного занятия земельного участка, совершенном группой лиц, а также государственной измены председателем Конституционного Суда Украины", – сказал Сухачев.

По предварительным данным следствия, председатель КСУ в июле 2018 года, в составе группы лиц, самовольно занял не отведенную ему в установленном законодательством Украины порядке земельный участок. При этом он заключил договор, которым признал полномочия должностных лиц органов РФ на внесение записей об отчуждении украинской земельного участка и отнесение ее к категории тех, что подпадают под юрисдикцию РФ.

Новости по теме: Не знал как: Глава КСУ объяснил, почему не внес в декларацию земельный участок в Крыму

Как сообщают в ГБР, таким образом судья КСУ возможно совершил действия в ущерб суверенитету, территориальной целостности, государственной и экономической безопасности Украины, квалифицируются по ч. 2 ст. 197-1 и ч. 1 ст. 111 УК Украины. Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее сообщалось, что в партии "Голос" заявили об открытии Государственным бюро расследований уголовного производства против судей Конституционного Суда Украины. В партии тогда отметили, что дело открыли по подозрению в захвате власти. 

Новости по теме: Глава КСУ Тупицкий не намерен идти на допрос в ГБР

Напомним, недавно Государственное бюро расследований вызвало председателя Конституционного Суда Украины для допроса. Как отмечалось в повестке, ГБР расследует ряд уголовных производств в которых следственным путем проверяется причастность председателя КСУ к совершению преступлений в составе преступной организации.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Ужгороде нашли 500 бюллетеней, которые исчезли 2 дня назад В Кировоградской области наблюдатели и члены комиссии подали встречные заявления в полицию В Донецкой области избиратели собрались на митинг из-за путаницы с бюллетенями Омбудсмену поступило около полусотни сообщений о нарушении избирательных прав
Loading...

программы канала ZIK

Михаил Добкин | Ток-шоу
Местные выборы. Опрос президента. Для чего переписывают историю? |
Трамп VS Байден: кто победит на выборах в США? |
Светлана Крюкова | Ток-шоу
Судьба Донбасса. Причины падения Ан-26. Новый глава таможни | Ток-шоу
Елена Лукаш | Ток-шоу