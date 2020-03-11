Госдума РФ поприветствовала делегацию "Оппозиционной платформы - За жизнь" в Москве

Народные депутаты Украины от "Оппозиционной плафтормы - За жизнь" Ренат Кузьмин и Тарас Козак в Госдуме РФ Госдума РФ

Государственная Дума России во главе со спикером Вячеславом Володиным поприветствовала народных депутатов от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в рамках встречи делегации межфракционного депутатского объединения "Межпарламентский диалог ради мира: Украина - Россия - Германия - Франция", которая прошла во вторник, 10 марта, в Москве, сообщает NewsОne.

Так, в Госдуму прибыли народные депутаты Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин и Тарас Козак.

"Давайте поприветствуем наших коллег из парламента Украины. Вот, видите, они вместе с Леонидом Ивановичем Калашниковым здесь, у нас на балконе. Вчера (10 марта. - Прим.), коллеги, была встреча и в рамках этой встречи мы договорились создать рабочую группу, а вообще идет формирование такого большого межфракционного депутатского объединения "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина - Россия - Германия - Франция". В рамках парламентского измерения нам необходимо сделать все возможное для того, чтобы мир пришел на украинскую землю, для того, чтобы мы с вами сделали все, чтобы законодательно обеспечить решения глав государств "нормандской четверки", и чтобы были выполнены Минские соглашения", - подчеркнул Володин.

"Коллеги, приезжайте, будем строить отношения на принципах добрососедства, открытости, отсутствия двойных стандартов и невмешательства в дела суверенного государства. Нас многое объединяет, и от нас зависит сделать так, чтобы в будущем мы жили дружно и делали все для развития отношений между нашими странами", - резюмировал Володин под аплодисменты российских депутатов.

Напомним, 20 декабря 2019 года Виктор Медведчук встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, который поддержал идею "Парламентского измерения "нормандского формата". Через несколько дней, 24 декабря, Виктор Медведчук встретился со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и заручился его поддержкой для участия российского парламента в этой инициативе.

23 января Виктор Медведчук провел встречу в Сенате Франции с депутатами верхней и нижней палат парламента, а 28 января презентовал "Парламентское измерение "нормандского формата" представителям всех крупных фракций Бундестага.

10 марта в Москве состоялась встреча делегации партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" с депутатами Госдумы РФ.

Целью встречи парламентариев двух стран стала презентация "Парламентского измерения "нормандского формата", которая проходит в рамках работы межфракционного депутатского объединения "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина - Россия - Германия - Франция".