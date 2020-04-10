Госбюджет и постановление об отмене закона о рынке земли: Разумков подписал повестку дня на внеочередное заседание Рады

Верховная рада. Фото Zoya Shu/112.ua

На внеочередное заседание запланировано 8 вопросов

Председатель Верховной Рады подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания, которое состоится в понедельник 13 апреля в 14:00. Об этом говорится на сайте парламента.

Согласно документу, на заседании рассмотрят следующие вопросы:

законопроект о национальной инфраструктуре геопространственных данных (второе чтение);

законопроект о внесении изменений к закону "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (повторное первое чтение с сокращением срока подготовки);

законопроект о внесении изменений в закон "О защите населения от инфекционных болезней" относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19);

законопроект о внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины с целью сохранения окружающей среды (относительно усиления ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира);

законопроект о внесении изменений к закону "Об Антимонопольном комитете Украины" и некоторым другим законодательным актам Украины относительно усовершенствования системы органов Антимонопольного комитета;

законопроект о внесении изменения в раздел XI "Переходные положения" Уголовного процессуального кодекса Украины относительно особенностей судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве и рассмотрения отдельных вопросов во время судебного производства на период карантина, установленного Кабинетом Министров Украины с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID 19);

"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" с предложениями президента Украины от 19.02.2020;

проект постановления об отмене решения Верховной Рады от 31 марта 2020 года о принятии в целом как закона проекта закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения.

Ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что внеочередное заседание Верховной Рады состоится в понедельник, 13 апреля, ориентировочно в 14:00.